HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Mustafa Fidan

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı 1

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Turgay Genç'in de bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı Yolsuzluk Döşemealtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.