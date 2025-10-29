HABER

Dövüş sanatlarındaki hünerlerini sergileyen jandarma komandolar nefes kesti

Kastamonu'da jandarma komandolar, Cumhuriyet Bayramı töreninde dövüş sanatlarındaki hünerleriyle büyük alkış topladı. Komandoların gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene yüzlerce vatandaş katıldı. Törende vatandaşların bayramını kutlayan Vali Meftun Dallı, "Temelinde milletin inancı, harcında milletin fedakarlığı ve çatısında milletin iradesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti, bugün geleceğe emin adımlarla yürümektedir ve sonsuza kadar payidar kalacağına olan inancımız tamdır. Kurulması, sıradan bir devletin kurulmasından çok daha fazlası olan; gerek cephedeki mücadelesiyle gerekse kuruluşuyla sömürge ve esir bütün milletlere, bütün coğrafyalara örnek teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti, bugün de dünyada adalete, hürriyete ve umuda ışık olmaktadır. Yarınlarda da örnek ve önder bir ülke olmaya devam edecektir.

Bugün bizlere düşen, Cumhuriyetimizi korumak, onu daha da yükseltmek, bilimde, sanatta, kültürde, demokraside ve insani değerlerde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek, içinde bulunduğumuz asra mührümüzü vurmak, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmektir" dedi.

KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Jimnastik ve halk oyunları gösterileri sonrası İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi iple iniş gösterisi yaptı. JAK ekipleri, iniş sırasında dev Türk bayrağı açarak vatandaşları selamladı. Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı emrindeki komandolar, yakın dövüş sanatlarındaki hünerlerini sergiledi. Komandoların gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

(İHA)

29 Ekim 2025
