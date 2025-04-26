Dr. Oytun Erbaş şimdi de deprem uzmanlığına soyundu! Yaptığı yoruma tepki gösteren de oldu destekleyen de...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji ve Deneysel Tıp uzmanlığını 2012 yılında tamamlayan Dr. Oytun Erbaş, İstanbul’da beklenen olası büyük depremle ilgili yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada sık sık bilimsel açıklamalarıyla tartışmalara konu olan Erbaş, bu kez tarihsel verilere atıfta bulunarak deprem riski üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“ASIL BÜYÜK DEPREM HENÜZ GELMEDİ"

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Erbaş, “Asıl büyük deprem henüz gelmedi. Küçük depremler olabilir, yıkıcı olmayacak ama büyük deprem bir gün olacak. Kesin” ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖSTEREN DE OLDU DESTEKLEYEN DE

Erbaş’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, deprem bilimi alanında uzmanlığı bulunmayan bir ismin bu tür öngörülerde bulunmasını eleştirirken, bazıları ise açıklamaların dikkat çekici olduğunu belirtti.