Dr. Yavuz Dizdar: "Su ihtiyacı kola ile karşılanmaz"

Kocaeli’de kitap fuarına katılan Dr. Yavuz Dizdar, su ihtiyacının kola ve limonata gibi içeceklerle karşılanmadığını söyleyerek, herkesi bol bol su içmesi konusunda uyardı.

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, sağlık alanında önemli bilgileri de kitap dostları ile paylaşıyor. Selim Sırrı Paşa Salonu’ndaki söyleşisini katılımcılarla soru-cevap şeklinde gerçekleştiren Dr. Yavuz Dizdar, su içme alışkanlığı üzerine gelen bir soruya, "Ben şahsen günde 7-8 litre su içiyorum. Çok su içmek iyi midir? İyidir ama ben bu kadar suyu sevdiğim için içiyorum. Ben sabahları iki tane kahve içiyorum, arkasında bir buçuk litre su içiyorum. Ben evden çıkana kadar toplamda iki litre su içmiş oluyorum. Hastanede de çay ve suyumu içiyorum. Akşamda üç tane bir buçukluk şişe sabaha kadar bitmiş oluyor. Suyun karşılığını diğer içeceklerle bulma şansınız yok. Su ihtiyacı kola, limonata ile karşılanmaz" dedi.

