Drag pistinde ölüm yarışı! Beton bariyerlere çarptılar... Biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi.

MOTOSİKLET İLE YARIŞMAYA BAŞLADILAR

Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan piste gelen Osman Özgen ve arkadaşı Mustafa A., trafiğe kapalı alanda motosikletleri ile yarışmaya başladı.

BETON BARİYERLERE ÇARPTI

2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, pistin kapalı tarafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden ikilinin arkadaşlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri, Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mustafa A. ise ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özgen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır