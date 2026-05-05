Drift atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Elazığ’da en işlek caddelerden biri olan Gazi’de drift atan sürücü, kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez İzzet Paşa Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün drift yaptığı sırada kontrolünden çıkarak önce refüje ardından çevredeki araçlara çarptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin manevra yaptığı esnada dengesini kaybederek diğer araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
