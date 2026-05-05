Drift atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Olay, merkez İzzet Paşa Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün drift yaptığı sırada kontrolünden çıkarak önce refüje ardından çevredeki araçlara çarptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin manevra yaptığı esnada dengesini kaybederek diğer araçlara çarptığı anlar yer aldı.



