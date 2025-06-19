Yolun ortasında drift atıp sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza yağdı

Olay, Elazığ'da Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobilin sürücüsü kavşakta drift attı. Sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

46 BİN 392 TÜRK LİRASI CEZAİ İŞLEM

Görüntü üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti. Sürücü ve araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelenerek tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1 D maddesi gereğince sürücüye 46 bin 392 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine 2 ay el kondu. Ayrıca aracın yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildiği bildirildi.

(İHA)

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