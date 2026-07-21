HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Drift görüntülerini sosyal medyada paylaştı, 165 bin TL ceza yedi

Ordu'da Tofaş otomobiliyle drift attığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 165 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Drift görüntülerini sosyal medyada paylaştı, 165 bin TL ceza yedi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Ordu-Fatsa kara yolu Efirli Cezaevi Kavşağı bağlantı yolunda 52 AV plakalı Fiat Tofaş marka otomobiliyle drift atan B.G. isimli sürücünün, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Drift görüntülerini sosyal medyada paylaştı, 165 bin TL ceza yedi 1

DRİFT ATTI CEZADAN KAÇAMADI

Yapılan incelemenin ardından sürücüye, ‘drift atmak’ nedeniyle 140 bin TL, trafik kural ihlalini özendiren görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle ise 25 bin TL olmak üzere toplam 165 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekne kazasında ölen 3 kişi toprağa verildiTekne kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Letonyalı mevkidaşıyla görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Letonyalı mevkidaşıyla görüştü

Anahtar Kelimeler:
Ordu trafik ceza işlemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.