Dron saldırısına uğrayan geminin içi görüntülendi: Hasarın boyutu ortaya çıktı

Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğradıktan sonra yedeklenerek Samsun Limanı’na getirilen Türk sahipli ve Kamerun bayraklı Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinin içi görüntülendi. Saldırının ardından geminin güvertesinde, ambarlarında ve makine bölümünde meydana gelen ağır hasar sonucu gemi adeta demir yığınına döndü.

3 Ağustos’ta Novorossiysk Limanı’nın yaklaşık 20 mil açığında dron saldırısına uğrayan ve 13’ü Türk olmak üzere 22 mürettebatın bulunduğu Nadezhda, saldırı sonrası makine dairesinde oluşan hasar nedeniyle kendi imkanlarıyla seyrini sürdüremedi. Gemi, MİRA isimli gemi tarafından yedeklenerek Samsun açıklarına getirildi. Burada römorkörler tarafından teslim alınan gemi, deniz polisinin eşliğinde Samsun Limanı’na çekildi.

Saldırının ardından gemide oluşan hasarın boyutu, geminin içinden alınan görüntülerle ortaya çıktı. Geminin güverte, ambarlarında ve makine bölümünde ciddi hasar meydana geldiği görülürken, bazı bölümlerde parçaların ve ekipmanların zarar gördüğü dikkat çekti.

Özellikle makine bölümündeki hasarın geminin hareket kabiliyetini etkilediği görülürken, saldırının geminin farklı bölümlerinde de tahribata yol açtığı görüntülere yansıdı.

Gemiye ilişkin teknik incelemelerin Samsun Limanı’nda sürdüğü öğrenildi.