DSİ'den 'Baraj ve sulama kanalları' uyarısı

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Havaların ısınmasıyla birlikte baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesislerine serinlemek ve yüzmek için giren vatandaşlarımızın sayısında artış gözlemlenmektedir. Su depolama ve iletim tesisleri, yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz tesisler olup bu tesislere girecek kimseler için görünen ve görünmeyen çok sayıda tehlike barındırmaktadır. Baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizin, göl alanları engebeli bir zemin yapısına sahip olup, su derinliği ani olarak değişim gösterebilmekte, bu da boğulma riskini artırmaktadır. Aniden derinleşen su, özellikle yüzme bilmeyen kimselerin büyük bir tehlikeyle karşılaşmasına sebep olacaktır. Üstelik bu engebeli zemin, akarsuların getirdiği ve balçık olarak tarif edilebilecek rusubi malzemeyle kaplı olduğundan, üzerine basılması durumunda temas eden kimseyi içine doğru çekebilmektedir" denildi.

Açıklamada, baraj göllerinde su tahliyesi ya da enerji üretimi sırasında güçlü yüzey ve dip akıntıları meydana geldiği, bu akıntıların suya girenlerin sürüklenip sudan çıkmasına engel olduğu ve boğulmayla sonuçlanabildiği aktarıldı.

'UYGUNSUZ VE TEHLİKELİ'

Güçlü akıntı ve girdapların profesyonel yüzücülerin bile boğulmasına sebep olacak kadar tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan baraj ve gölet gibi tesislerimizde depolanan suyun sıcaklığı düşük olduğundan ani kramp riski yükselmekte ve vücut ısısının düşmesine bağlı olarak hipotermi olasılığı ortaya çıkmaktadır. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin, deniz suyuna göre düşük olması olası tüm riskleri daha da artırmaktadır. Sulama kanalları da benzer tehlikeler barındırmakla birlikte kendine has riskler de taşımaktadır. Sulama kanalları trapez kesitli, yani 'v' harfine benzer şekilde yan duvarları eğimli olarak inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla bu kanala giren bir kimse kanaldan çıkmakta zorlanacaktır. Üstelik kanalın yan duvarları yosunlanma sebebiyle kaygan olduğundan bu güçlük daha da artacaktır. Diğer taraftan sulama kanallarına bırakılan suyun akış hızı yüksek olduğundan, kuvvetli akıntıyla profesyonel yüzücü olunsa bile baş etmek mümkün olmayacaktır. Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesisleri yüzme, serinleme ya da herhangi bir eğlence aktivitesi için tasarlanmamıştır. Bu tesisler; su alma yapısı, sifon ve menfez gibi çok sayıda sanat yapısı içermekte olup bu yapılar tesislere herhangi bir maksatla giren kimselerin yaralanmasına hatta hayatını kaybetmesine yol açabilir. Öte yandan bu tesisler genellikle yerleşim birimlerine görece uzak noktalarda ya da gözlerden uzak alanlarda bulunduğundan herhangi bir boğulma vakasına müdahalede bulunulması ve ilk yardım ekiplerinin yetişmesi gecikmektedir. Tüm bu sebeplerle baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, uyarı levhaları ve tel örgü uygulamaları ile söz konusu tesislere girilmemesi yönünde fiziki tedbirler almakla birlikte, bu tip girişimlere şahit olan vatandaşlarımızın da ihlalde bulunan kişileri uyarması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine iletilmesi hayati önem taşımaktadır." (DHA)