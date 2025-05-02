HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

DSİ göl havzasından "çıkın" diyor çiftçiler 45 gün süre istiyor

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı Mahallesi sakinleri, Gölbaşı Baraj Gölü havzasındaki sebze üretimi için DSİ'den 45 gün süre istedi. DSİ'nin alanlar ekili olmasına rağmen çiftçinin hemen bölgeyi terk etmesini istemesi çiftçileri mağdur etti.

DSİ göl havzasından "çıkın" diyor çiftçiler 45 gün süre istiyor

Gölbaşı Gölü'ndeki su miktarı, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisiyle düşerken, çekilme nedeniyle suyun kapladığı alan da azaldı.

Suyun uzun yıllardır ulaşmadığı kısımda yer alan çalılıkla kaplı bölgeyi temizleyen Dudaklı çiftçileri, burada tarımsal üretime başladı.

Suyu bağlı bulundukları kooperatiften sağlayan çiftçiler, yaklaşık 10 yıldır göl havzasında DSİ'den aldıkları izinle sebze üretiyor.

Bu konuda haklarında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan çiftçiler, açılan davada mahkemece suçsuz bulundular.

Havzada üretim yapan çiftçiler adına konuşan Dudaklı sakinlerinden İsmail Esen, şu anda yaklaşık 100 dönümde marul, fasulye, maydonoz, dere otu gibi sebzelerin ekili olduğunu söyledi.
DSİ'nin kendilerine geriye dönük kira bedeli çıkardığını ve ödeyeceklerini dile getiren Esen, şöyle konuştu: "Buralar çalılıktı ve uygunsuz insanlar geliyordu. Araçlarıyla gelenler oluyordu ve anlatamayacağımız kötü görüntüler. Biz çalılıkları temizledik. Bölgeyi daha sakin hale getirdik ve tarım yaptık. DSİ, 5 Mayıs'a kadar süre verdi. Ürünleri kaldırmazsak 5 Mayıs'ta makinelerle gelip ürünleri kaldıracaklar. Çok maliyet yaptık. Zirai dondan zaten meyve zararımız çok. Bir de bundan olursak çok zor durumda kalırız. Mesela marul 15 gün sonra kesime gelecek. Hasatı falan derken bir al. Fasulye için 45-50 gün gerekiyor."

Ne devlete ne de DSİ'ye karşı olduklarını vurgulayan Esen, "Sadece zaman istiyoruz. Zaten buralara su gelmesi imkansız. 45-50 gün daha süre versinler. Ondan sonra bir daha buralara ekmeyiz. Yetişmiş ürün yazık olacak. 25 bin adet marul var. Şu anda kesilmez, yenmez. DSİ, 5 Mayıs'a buradaki tüm ürünü toprağa karıştıracak." dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yola dökülen odunlar trafik akışını engellediYola dökülen odunlar trafik akışını engelledi
Kontrolden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten tarlaya uçtuKontrolden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten tarlaya uçtu

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.