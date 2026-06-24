DSÖ'den Avrupa uyarısı! İtalya'da kırmızı alarm! Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yaşanıyor

Sıcak havalar, tüm Avrupa'yı etkisi altına alırken; rekor seviyede sıcaklıklardan en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya da geldi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Piacenza kenti yakınlarındaki bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, bu kişinin, kardeşi tarafından öğle saatlerinde bağda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Diğer yandan, Milano yakınlarındaki Lodi'de yine tarlada çalışan 57 yaşındaki 1 kişi, Pavia'da 56 yaşındaki 1 kişi ile Napoli'de 1 evsizin aşırı sıcaklar dolayısıyla hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar karşısında yüksek risk arz eden kentlere yönelik listesini de güncelledi.

Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı alarm" seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo'ya ek olarak Bari kentini de yarın için bu kapsama aldı.

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Bu şehirlerde bulunanlar, sıcak hava ve etkilerine dair dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ülkede bugün en yüksek sıcaklık 36 derece olarak kaydedilirken, hava sıcaklığının yarın 37 dereceye ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Aşırı sıcakların, gelecek hafta sonu zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Ülke genelindeki aşırı sıcaklıklar, klima arızaları ve elektrik kesintilerine neden olmaya devam ediyor.

DSÖ'DEN UYARI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından Avrupa'da artan hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşım yaptı.

Ghebreyesus paylaşımında, "Avrupa'daki sıcak hava dalgası okulların kapatılmasına yol açıyor ve insanların sağlığını riske atıyor. Veriler açık: Avrupa genelinde sıcaklıklar, küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla artıyor ve bu, gelecekte aşırı sıcaklık ihtimalini ve şiddetini artırıyor. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Liderler, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemlerine yatırımı önceliklendirmeli, iklim eylemini hızlandırmalı ve iklim krizinin nedenlerini azaltmalıdır" ifadelerini kullandı.



FRANSA'DA SICAKLIK REKORU

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 ila 26 derece olacağını, birçok kentte termometrelerin 40 dereceyi aşacağını, özellikle orta ve batı kesimlerinde sıcak havaların etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceğini bildirdi.

Fransız ana karasında bulunan 91 vilayetin 58’inde "kırmızı", 31 vilayette "turuncu" alarm verildi. Meteo-France, dün 29,9 ortalama sıcaklık ile "1947'den bu yana ülke tarihinin en sıcak gününün" yaşandığını açıkladı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Finistere vilayetinde ilk elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede 68 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Öte yandan 18 Haziran’dan bu yana boğularak ölenlerin sayısı, biri 6 yaşında çocuk, 2 yeni vakanın görülmesiyle 42'ye yükseldi. Ülkede, rekor seviyedeki sıcaklıklar nedeniyle 1800 okulda eğitime ara verilirken, 8 bin okulda da eğitim-öğretim saatlerinde değişikliğe gidildi.

İNGİLTERE

İngiltere’nin büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin güney kesimlerinde sıcaklıkların 37 dereceye veya daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Bu durumun, İngiltere’de bu ay için "daha önce kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu" kırabileceği, geçen ay yaşanan olağan dışı sıcakların ardından yeni sıcaklık rekorlarının gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını etkilemesi nedeniyle ülke genelinde çok sayıda tren seferinde iptal ve gecikmeler yaşandı.

İngiltere ve Galler’de sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle 1000’den fazla okul kapatıldı veya okulların eğitim saatleri erkene çekildi.

İSPANYA

İspanya'yı ise 20 Haziran'dan bu yana etkisi altına alan ve son gününe giren sıcak hava dalgası, 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Yaz döneminin ilk sıcak hava dalgasında hava sıcaklıkları, Endülüs bölgesindeki Cordoba'da 45, Jaen'de 44 dereceye kadar çıktı.



İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülkedeki 828 veri toplama noktasının 101'inde sıcakların 40 derece veya üzerinde olacağını bildirdi.

İspanya'da aşırı sıcakların, yarından itibaren 6-7 derece azalması, bir haftalık aradan sonra tekrar başlaması öngörülüyor.

İSVİÇRE

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisin (MeteoSwiss) de sıcak nedeniyle uyarı yayımladı ve tehlike seviyesini 3'ten "yüksek tehlike" seviyesi olan 4'e çıkardı.

MeteoSwiss’e göre, ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların 25-28 Haziran arasında görülmesi bekleniyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ve MeteoSwiss’te meteorolog olarak görev yapan Sabrina Bieri, İsviçre'nin birçok bölgesinde haziran sıcaklık rekorlarının kırıldığını, sıcak hava dalgası nedeniyle bu ay daha fazla rekorun kırılabileceğini belirtti.

Polonya'nın bazı bölgelerinde de sıcaklıkların hafta sonuna doğru 40-41 dereceye ulaşması bekleniyor. Polonya'nın 1921'de kaydedilen "40,2 derecelik tüm zamanların sıcaklık rekorunun" da kırılabileceği belirtiliyor.

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'da da etkili olan sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla "tehlikeli" seviyeye ulaşabileceği bildirildi.

Hırvatistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin özellikle kıyı kesimlerindeki yüksek hava sıcaklıklarının gelecek hafta da devam edeceği, birçok kesimde "turuncu" ve "kırmızı" alarm verildiği belirtildi.

Hava sıcaklığının Hırvatistan genelinde 35 derece olarak kaydedildiği, bazı kesimlerde sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükseleceği ifade edildi.

Slovenya Çevre Ajansı da ülkede hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 dereceye kadar çıkacağını belirtirken, Slovenya'daki bazı kesimler için "kırmızı" alarm verildiği bilgisini paylaştı.

Norveç Meteoroloji Kurumuna bağlı YR'den yapılan açıklamada da "Norveç'te bugün yılın en yüksek sıcaklık derecesinin" beklendiği aktarıldı.

Norveç'in Alta kasabasında bugün hava sıcaklığının 27,6 derece olarak ölçüldüğü ve bunun "yılın en yüksek hava sıcaklığı derecesi" olarak kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır