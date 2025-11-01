HABER

DSÖ'den M çiçeği virüsü uyarısı: Salgın kıtayı aştı! 'Kontrol altına alınmalı'

DSÖ, M çiçeği virüsünün yeni ve daha şiddetli türü olan klad 1b varyantının Afrika kıtası dışına yayıldığını bildirdi. DSÖ raporuna göre, İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD’de, yakın zamanda seyahat geçmişi olmayan kişilerde klad 1b varyantı vakaları doğrulandı. Raporda, virüsün tüm alt türlerinin dolaşımda olmaya devam ettiği ve salgının kontrol altına alınmaması durumunda yayılımın süreceği uyarısı yapıldı.

DSÖ'nün son raporunda, M çiçeği virüsünün bütün alt türlerinin dolaşımının devam ettiği uyarısı yapılarak, salgının hızla kontrol altına alınmaması halinde virüsün yayılımının süreceği endişesi ifade edildi.

DSÖ den M çiçeği virüsü uyarısı: Salgın kıtayı aştı! Kontrol altına alınmalı 1

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN VARYANTI AFRİKA'NIN ÖTESİNE YAYILDI

Raporda ayrıca klad 1b varyantının Afrika'nın ötesine yayıldığına işaret edildi. İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'nin, yakın zamanda seyahat bağlantısı olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı vakalarını doğruladığı ifade edildi.

2 BİN 862 VAKA DOĞRULANDI

DSÖ'nün son raporuna göre, 42 ülke Eylül 2025'te toplam 3 bin 135 doğrulanmış M çiçeği vakası ve 12 ölüm bildirdi. Vakaların yüzde 80'inden fazlası Afrika bölgesinde kaydedildi.

DSÖ den M çiçeği virüsü uyarısı: Salgın kıtayı aştı! Kontrol altına alınmalı 2

Rapora göre, son 6 hafta içinde bulaşın devam ettiği 17 Afrika ülkesinde 2 bin 862 vaka doğrulandı ve 17 kişi hayatını kaybetti.

M ÇİÇEĞİNİN İKİ GENETİK TÜRÜ BULUNUYOR

M çiçeği virüsünün "klad I ve klad II" olarak adlandırılan iki genetik türü bulunuyor. "klad I", genellikle Orta ve Doğu Afrika'da görülen, daha ciddi hastalıklara ve ölüme neden olan Mpox türü. Batı Afrika'ya özgü ve daha hafif M çiçeği türü olan "Klad II" ise 2022'deki salgına yol açmıştı.

DSÖ den M çiçeği virüsü uyarısı: Salgın kıtayı aştı! Kontrol altına alınmalı 3

Mevcut salgında görülen "klad 1b"nin yeni ve daha şiddetli virüs türü olduğu belirtiliyor. klad 1b, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu kesimleri ve komşu ülkelerde daha çok görülüyor. Orta Afrika ülkeleri hem klad 1a hem de 1b, Doğu Afrika ülkeleri ise klad 1b vakaları bildiriyor.

Kaynak: AA

