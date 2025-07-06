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Dualar ormanlar için: Orman yangınlarının bitmesi için camilerde dua edildi

Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınla mücadele eden ekiplere manevi destek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dua programı düzenlendi. Aydın’ın Efeler ilçesindeki Süleyman Bey Camii’nde toplanan vatandaşlar, yatsı namazının ardından ellerini semaya açarak dua etti. Cami imamı, yaptığı duada milletçe birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, yangın söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere güç ve kolaylık diledi.

Dualar ormanlar için: Orman yangınlarının bitmesi için camilerde dua edildi

Aydın'da, ülkenin farkı illerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dualar okundu.

Dualar ormanlar için: Orman yangınlarının bitmesi için camilerde dua edildi 1

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye moral desteği verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi.

Dualar ormanlar için: Orman yangınlarının bitmesi için camilerde dua edildi 2

Bu kapsamda Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Süleyman Bey Camii’nde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı.

Dualar ormanlar için: Orman yangınlarının bitmesi için camilerde dua edildi 3

Cami imamı yaptığı duada millet olarak kenetlenmenin ve zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.

Dualar ormanlar için: Orman yangınlarının bitmesi için camilerde dua edildi 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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yangın Aydın orman yangınları cami
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