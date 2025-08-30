HABER

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde Karakamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerlemekte olan H.M.C. (22) idaresindeki otomobil ile Z.Z. (25) kontrolündeki otomobil çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.M.C., B.S.S. ve E.C.K. isimli 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. E.C.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adapazarı
