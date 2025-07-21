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DuckDuckGo'ya yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri gizleme özelliği geldi

Arama motoru DuckDuckGo, kullanıcıları için yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri gizleme özelliği getirdi. Bu özellik sayesinde DuckDuckGo kullanıcıları, arama sonuçlarında yer alan yapay zeka ile oluşturulan görselleri gizleyebilecek.

DuckDuckGo'ya yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri gizleme özelliği geldi
Enes Çırtlık

Arama motoru DuckDuckGo, görsel arama sonuçlarında çıkan yapay zeka tarafından oluşturulmuş görselleri gizlemek için yeni bir ayar ekledi. Böylece arama motoruna yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri gizleme özelliği getirildi.

DUCKDUCKGO'DAN 'YAPAY ZEKA GÖRSEL GİZLEME' ADIMI

DuckDuckGo'da yapay zeka ile üretilmiş görselleri gizleme özelliğini denemek için "Görseller" sekmesindeki yeni açılır menüden “AI images” seçeneğiyle “göster” veya “gizle” tercihi yapılabiliyor. Alternatif olarak ayarlar menüsünden “Hide AI-Generated Images” seçeneği de kalıcı filtreleme için kullanılabiliyor.

DuckDuckGo, yeni özelliğini yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçların %100'ünü yakalayamasa da, görülen yapay zeka tarafından oluşturulan görüntü sayısını büyük ölçüde azaltacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka arama motoru
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