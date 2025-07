DuckDuckGo'ya yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri gizleme özelliği geldi

Arama motoru DuckDuckGo, görsel arama sonuçlarında çıkan yapay zeka tarafından oluşturulmuş görselleri gizlemek için yeni bir ayar ekledi. Böylece arama motoruna yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri gizleme özelliği getirildi.

DuckDuckGo'da yapay zeka ile üretilmiş görselleri gizleme özelliğini denemek için "Görseller" sekmesindeki yeni açılır menüden “AI images” seçeneğiyle “göster” veya “gizle” tercihi yapılabiliyor. Alternatif olarak ayarlar menüsünden “Hide AI-Generated Images” seçeneği de kalıcı filtreleme için kullanılabiliyor.

New setting: hide AI-generated images in DuckDuckGo



Our philosophy about AI features is “private, useful, and optional.” Our goal is to help you find what you’re looking for. You should decide for yourself how much AI you want in your life – or if you want any at all. (1/4) pic.twitter.com/pTolmsEQlQ