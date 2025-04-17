Dudak uçuklattı! Katlanabilir iPhone'un fiyatı için 'Grok bu doğru mu' dedirten iddia

Katlanabilir iPhone iPhone Fold, Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı söylenen ve uzun süredir de hakkında türlü söylentilerin dolaştığı bir akıllı telefon. Piyasaya sürüldüğünde Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girmesi anlamına gelecek olan bu telefon için yeni bir iddia daha geldi.

KATLANABİLEN iPHONE'UN FİYAT İDDİASI DUDAK UÇUKLATTI

Bir sızıntı kaynağının iddiasına göre iPhone Fold, piyasaya sürüldüğünde 2.000 doların üzerinde bir fiyatla satın alınabilecek.

Kaynağa göre, fiyat tüketiciler için 2.100 ila 2.300 dolar arasında olabilir. Sızıntı kaynağı bu fiyatın nedeninin Apple'ın iPhone kar marjına dayandığını iddia ediyor.

Barclays analisti Tim Long da mart ayında yaptığı açıklamada iPhone Fold'un başlangıç fiyatının 2.300 dolar civarında olabileceğini, üst sınırın ise tipik depolama fiyatı artışlarına bağlı olarak birkaç yüz dolar daha fazla olabileceğini söylemişti. Ming-Chi Kuo da mart ayında bir tahminde bulunarak telefonun 2.000 ila 2.500 dolar arasında bir fiyata mal olacağını belirtmişti.

DİĞER KATLANABİLİR TELEFONLARIN FİYATLARI NE KADAR?

Karşılaştırmak açısından diğer akıllı telefon şirketlerinin katlanabilir telefon fiyatlarına bakacak olursak, Samsung Galaxy Z Fold6, şirketin web sitesinde en düşük kapasitede 1.899 dolar, orta kademe kapasite için 2.019 $ ve 1 TB maksimum kapasite için 2.259 $ olarak fiyatlandırılıyor. Flip6'nın fiyatları ise 1.099 ila 1.219 dolar arasında değişiyor. Google Pixel 9 Pro Fold'un en düşük kapasiteli modeli 1.799 dolar en yüksek modeli ise 1.919 dolar. OnePlus Open da 1.699,99 dolar.

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