Düden Şelalesi'nden düştü, 15 kilometre uzaklıkta bulundu!

Olay, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada çitlerin kenarında bir kadın çantası ile uç noktada bir çift kadın terliği gören vatandaşlar durumu bölgede devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

Çantadan Emine Akan adına düzenlenmiş belge çıkması üzerine ilk olarak telefonla şahsa ulaşmaya çalışan ekipler sonuç alamayınca itfaiye ve polis ekipleri karadan kayalık bölgede arama çalışması başlattı.

Deniz polisi yaklaşık 3 saat boyunca denizde arama yaptı. AFAD ekipleri de dron desteğiyle falezlerde tarama gerçekleştirdi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Olay yerinde bulunan çantada yapılan incelemede ise Akan'a ait bazı kişisel eşyaların yanı sıra 1580 TL çıktı.

30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıçları tarafından hem su altında hem de falezlerin dip noktasında bugün devam eden çalışmalar sonunda, Sahil Güvenlik ekipleri olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında kadın cesedi buldu. Botla karaya çıkarılan cesedin, Emine Akan'a ait olduğu belirlendi. Akan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır