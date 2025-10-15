HABER

Düğün aracı süsü verilen otomobilden 5 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, düğün arabası süsü verilen araçta 5 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalanırken, hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 yolcu ise tutuklandı.

Düğün aracı süsü verilen otomobilden 5 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda kenti geçiş güzergahı olarak kullanacağı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan operasyonda durdurulan otomobilde 5 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca araçta yolcu olarak bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 Türk vatandaşı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

DÜĞÜN ARACI SÜSÜ VERMİŞLER

Öte yandan araca düğün aracı süsü vermek için havlu bağlandığı görüldü. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Tekirdağ
