Düğün dönüşü bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir düğünden dönerken motosikleti ile bariyerlere çarparak kaza yapan 21 yaşındaki Eren Davulcu hayatını kaybetti.Olay, Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde meydana geldi.

Olay, Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir arkadaşının düğününe katılan Eren Davulcu (21) düğün sonrası motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Bozdoğan yolu otoban girişine gelen genç sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarğmanın etkisiyle savrulan Davulcu, kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın kaza
