Düğün kana bulandı: 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Muş’un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde bir düğün töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Düğün kana bulandı: 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu kurşunlar Ayşe Demirhan (6) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

OLAYA KARIŞTIĞI BELİRLENEN KİŞİLERİ GÖZALTINA ALDI

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

08 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

