Düğün konvoyunda attığı makas pahalıya mal oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda makas atan sürücüye ceza yağdı. 37 bin 211 TL idari ceza parası kesilen araç sürücüsünün aracı trafikten men edildi.

Karasu Çevre Yolu’nda dün saat 19.30 sıralarında, düğün konvoyunda makas atan sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekiplerince araç sürücüsünün H.A. (28) olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan şahsa, emniyet şeridini ihlal etmek ve makas atmakta dahil olmak üzere toplam 37 bin 211 TL idari ceza parası uygulandı. Araç ise trafikten men edildi.

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
