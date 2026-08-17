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Düğün konvoyunda felaket: 2 ölü 4 yaralı

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Erzurum'dan gelin alıp İzmir'e götürecek olan düğün konvoyu kazaya karıştı. Konvoyda yer alan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 10 yaşında kız çocuğunun ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi mevkisinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

HAFRİYAT KAMYONU İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, C.D. idaresindeki hafriyat kamyonu ile E.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düğün konvoyunda felaket: 2 ölü 4 yaralı 1

İZMİR'E GELİN GÖTÜRÜYORLARDI

İzmir'e gelin götürmek üzere yola çıkan düğün konvoyunda bulunduğu belirtilen otomobildeki yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Düğün konvoyunda felaket: 2 ölü 4 yaralı 2

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI! KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 42 yaşındaki Sevda Aydın ile Serranur Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada çocukların da bulunduğu öğrenilirken, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Hafriyat kamyonunun sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaza
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