Düğün konvoyunda havaya ateş eden çakarlı aracın sürücüsüne ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakarlı bir aracın sürücüsü havaya defalarca ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan sürücüye 138 bin 172 TL para cezası kesilerek, ehliyetine 1 ay el konuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda çakarlı olan 06 ELS 359 plakalı otomobilin sürücüsünün camdan dışarıya çıkardığı tabancayla havaya ateş ettiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri aracı, Alanyurt yolunda önünü keserek durdurdu.

ARAÇ 1 AY BOYUNCA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araçta yapılan aramada kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirilirken, araçta çakar olduğu belirlendi. Sürücü Dağıstan T.'ye (30) çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL, araç sahibine çakar takılmasına müsaade etmekten 138 bin 172 TL para cezası uygulandı. Çakar cihazına el konulurken, araç 1 ay boyunca trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.

29 Ağustos 2025
29 Ağustos 2025

29 Ağustos 2025

