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Düğün magandaları jandarmadan kaçamadı

09.03.2025 16:13
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Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş ettikleri görüntüler sosyal medyaya düşen magandalar, jandarma tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Düğün magandaları jandarmadan kaçamadı

Şanlıurfa'da bir düğünde havaya yoğun bir şekilde ateş açılarak görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntüleri inceleme altına aldı. Yapılan incelemede havaya ateş açan şahısların kimliği belirlendi. Toplam 4 adrese düzenlenen operasyonda 1 adet G1 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, ile 340 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatılarak 20 bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, zanlıların yakalanmasını "Gereği Yapıldı" notuyla sosyal medyada paylaştı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa düğün
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