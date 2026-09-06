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Düğün sabahı ortadan kaybolmuştu! Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla'da milyonluk düğün takılarıyla kaybolduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı. Evde yapılan aramada altınlar bulunamazken, Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı. 4 milyon değerindeki altınlarla değil 20 çeyrekle kaçtığını iddia etti.

Düğün sabahı ortadan kaybolmuştu! Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık takıyla kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova (28) gözaltına alındı.

DÜĞÜNÜN ERTESİ SABAHI ORTADAN KAYBOLDU

Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen düğünün ertesi sabahı Burkhonova’nın evde olmadığı fark edildi.

'4 MİLYON TL DEĞERİNDE' İDDİASI

Aile, düğünde takılan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da kayıp olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Düğün sabahı ortadan kaybolmuştu! Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı 1

GÖZALTINA ALINDI

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan polis ekipleri, Mamura Burkhonova’yı gözaltına aldı.

ÖZBEK GELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Burkhonova ilk ifadesinde altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını öne sürdü.

Düğün sabahı ortadan kaybolmuştu! Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı 2

Sabah gazetesinin haberine göre ise Özbek gelin Burkhonova; ziynetlerden yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını, diğer altınların kayınpederinde bulunduğunu iddia ederek bu yöndeki yazışmaları soruşturma dosyasına sundu.

Polisin kadının yakalandığı evde yaptığı aramada ise kayıp olduğu belirtilen altınlara rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
milas Muğla gelin
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