Düğün sabahı ortadan kaybolmuştu! Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık takıyla kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova (28) gözaltına alındı.
Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen düğünün ertesi sabahı Burkhonova’nın evde olmadığı fark edildi.
Aile, düğünde takılan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da kayıp olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan polis ekipleri, Mamura Burkhonova’yı gözaltına aldı.
Burkhonova ilk ifadesinde altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını öne sürdü.
Sabah gazetesinin haberine göre ise Özbek gelin Burkhonova; ziynetlerden yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını, diğer altınların kayınpederinde bulunduğunu iddia ederek bu yöndeki yazışmaları soruşturma dosyasına sundu.
Polisin kadının yakalandığı evde yaptığı aramada ise kayıp olduğu belirtilen altınlara rastlanmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum