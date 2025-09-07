HABER

Düğün yemeğine giderken 30 metrelik şarampole yuvarlandılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu araç 30 metrelik şarampole yuvarlanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.K.(29) idaresindeki araç, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı G. (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü S. K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve E.T.G. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, ailenin akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Muğla
