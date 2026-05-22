Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheliye gözaltı!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yalıköy Mahallesi ve ilçe merkezinde düzenlenen düğünler sırasında tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 6 ev, 1 araç ve 1 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, ruhsatsız ve seri numarası kazınmış 1 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda toplam 145 tabanca mermisi, 55 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

