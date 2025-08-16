HABER

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü... Henüz 16 yaşındaydı

Antalya'daki bir düğün kana bulandı. 20 yaşındaki S.S., eşinin eski nişanlısı Ali Bulgurcu'yla karşılaşınca sinirlerine hakim olamadı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.S. eline geçirdiği ekmek bıçağıyla 16 yaşındaki Ali Bulgurcu’yu öldürüp, arkadaşı Mustafa Dikmen'i (22) yaraladı.

Antalya'daki korkunç olay Yeşildere Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. Ali Bulgurcu, arkadaşı Mustafa Dikmen ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Bulgurcu ile burada karşılaştığı eski nişanlısının eşi S.S. arasında tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Bu sırada iddiaya göre Mustafa Dikmen'in elindeki ekmek bıçağını alan S.S., ikiliye saldırdı. Kavgaya, S.S.'nin tanıdıkları M.S. (51), B.C.G. (19) ve M.P. (37) de dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karın bölgesinden yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bulgurcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.P., B.C.G., M.P. ve S.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Bulgurcu

"S.S. TARAFINDAN BIÇAKLANDIK"

Mustafa Dikmen hastanede alınan ifadesinde, kendisinin Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, maktulün eski nişanlısının şüpheli S.S. ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında S.S. ile karşılaştıklarını, S.S.'nin elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., B.C.G ve M.P.'nin karıştığını, kendisinin ve maktulün S.S. tarafından bıçaklandığını ifade etti.

"EŞİME BAKTI, RAHATSIZ ETTİ"

S.S. polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa Dikmen'in ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Antalya'da düğünde karşılaştığı, eşinin eski nişanlısı Ali Bulgurcu’yu öldüren Süleyman Sarp ile diğer iki şüpheli Berka Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

(DHA)
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya düğün
