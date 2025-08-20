Düğünde korkunç olay! Üzerine dökülen sıvıyla hayatı karardı: "'Yanıyorum' diyerek yanıma gelince..."

Avanos'ta gelin ve damat için hazırlanan düğün gösterisi bir faciaya dönüştü. Davetlilerden Tiftik ailesinin küçük kızı Elif'in hayatı gösteri sırasında sahneden üzerine dökülen sıvı azotla kabusa döndü...

7 AMELİYAT GEÇİRDİ

Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi’ne götürülen Elif, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya gönderilen küçük kız, 19 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve 7 kez ameliyat edildi.

Anne Necla Tiftik, "Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi" dedi.

"'YANIYORUM' DİYEREK YANIMA GELDİ"

Baba Yusuf Tiftik ise "Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Küçük Elif de yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben oynarken çıkan buhara elimi uzatmıştım. Birkaç saniye sonra cihazın yanından su gelmeye başladı. Kıyafetlerim vücuduma yapıştı. Tedavi sürecim çok zor geçti. Bir daha düğüne gitmek istemiyorum."

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır