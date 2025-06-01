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Düğündeki tehlikeli gösteri: Facianın eşiğinden dönüldü

Mersin’de bir düğünde yapılan meşale şovu sırasında saçı alev alan bir kişi yanma tehlikesi yaşadı.

Düğündeki tehlikeli gösteri: Facianın eşiğinden dönüldü

Mersin’in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yaşanan olay, konuklardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, düğün merasimi sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damat pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı. Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir kişinin saçlarının, elde gezdirilen meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan kişi alevleri eliyle söndürerek yanmaktan kurtuldu.

Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
düğün
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