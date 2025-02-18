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Dükkan sahibi bile şok oldu! Duvardaki oyuncak ayıyı çalarken yakalanan hırsız: "Beğendim aldım"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 11:27
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Şişli'de şüpheli 2 kişi, bir dükkanın duvarına ası haldeki oyuncak ayıyı tırmanıp çaldı. Oyuncak ayının çalındığı anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi ve şüphelilere "Beyler ayıp olmuyor mu" diye seslendi. Şüpheliler "Beğendim aldım" yanıtını verdi. Dükkanın duvarına astığı oyuncağın çalındığını fark eden Uğur Yürtsü ise, "Bir insan gerçekten ayı çalmaz. Ayımızı geri getirsinler, şikayetçi olmayacağım" dedi.

Dükkan sahibi bile şok oldu! Duvardaki oyuncak ayıyı çalarken yakalanan hırsız: "Beğendim aldım"

Olay, dün saat 00.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce açılan bir dükkanın önüne gece saatlerinde gelen 2 kişi, duvarda asılı olan oyuncak ayıyı fark etti. Şüphelilerden biri duvara tırmanıp oyuncak ayıyı yerinden aldı. Ayıyı kucağına alıp giden şüphelileri bir vatandaş fark edip cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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'BEĞENDİM DE ALDIM'

Hırsızlığı gören vatandaş arkalarından seslenerek "Beyler ayıp olmuyor mu" dedi. Oyuncak ayıyı alan şüpheliler ise "Beğendim de aldım" şeklinde karşılık verdi. Şüpheliler daha sonra yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahibi Uğur Yürtsü (37) oyuncak ayının yerinde olmadığını gördü. Oyuncak ayının çalındığı anları çeken kişi ise sosyal medyadan Uğur Yürtsü'ye ulaşarak çektiği görüntüleri gönderdi.

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'ÇOCUKLAR İÇİN KOYMUŞTUK'

Olayla ilgili konuşan Uğur Yürtsü, "Ben çıktıktan sonra 2 tane kişi gelip ayıya bakıyor. Görüntüyü çeken kişi bana sosyal medyadan ulaştı. Ayıyı kopartıp kaçtılar, aldılar ve gittiler. Kişinin uyarılarına bakmadan 'Beğendim aldım' demişler. Kişi 'Ayıp değil mi' diyor. Onlar da 'Beğendim aldım' diyor. Biz bunu insanlar gülümsesin diye koyduk. Hani tebessüm etsinler, insanların yüzü zaten gülmüyor. Çocuklar için falan koymuştuk. Ancak böyle bir hırsızlık gerçekleşti" dedi.

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'AYIMIZI GERİ GETİRSİNLER'

Yürtsü, "İş yerini açalı 15 gün kadar oldu, talihsizlik diyelim. Bir insan da gerçekten ayı çalmaz. O yüzden ayımızı geri getirsinler. Getirirse şikayetçi olmayacağım ama getirmezse arsızlığı devam edecektir diye düşünüyorum. Bu konu diğer insanları da ilgilendiriyor. Uyarılara rağmen bunu yapan kişi her şeyi yapar. Burada böyle bir şey olduğunu hiç duymadım. Burası işlek bir cadde, bu kadar rahat davranmaları neyi ifade ediyor, neden yaptılar onu da bilmiyorum. Geri getirirlerse memnun oluruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız ayı dükkan
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