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Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

12.03.2025 13:11
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Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı sınır köyü Yeşiltaş'ta 80 haneli köyde yaklaşık 20 ev hasar aldı. İftar için komşularına giden bir aile ise evine döndüğünde gördüğü manzaraya inanamadı. Evin duvarlarının yıkılmış olduğunu gören aile büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

Deprem ülkesi olan ülkemizde sarsıntılar acı hatıraları bir kez daha akıllara getirdi. Son deprem ise dün Hakkari'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Irak'ın Erbil kentinde dün saat 21.03'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Hakkari merkez ve Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi.

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HALK PANİKLEDİ

Bu ilçelerde yaşayanlar kısa süreli panik yaşarken, Yüksekova ilçesinin Irak sınırı hattındaki Yeşiltaş köyündeki bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlak oluştu ya da kısmen yıkıldı. Bölgeye giden AFAD ekipleri, ev ve ahırlarda hasar tespit çalışması yaptı. 80 haneli köyün yaklaşık 20 hanesinde hasar olduğu belirtildi.

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'EVİMİN BİR DUVARI TAMAMEN YIKILMIŞ'

Köylülerden Kerimhan Baykal, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirdiklerini belirterek, "İftar için yakınımızın evinde misafirlikteydik. Depremle birlikte kendimizi dışarı attık.

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Komşularımızın evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Kendi evimize geldiğimizde ise evimin bir duvarı tamamen yıkılmıştı. Çok şükür can kaybı yok, ama evlerde maddi hasar var.

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Diğer odalarda çatlaklar var" dedi. Zeynep Bafra is deprem ile birlikte kendilerini dışarı attıklarını ve o anda büyük bir korku yaşadıklarını söyledi. (DHA)

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IRAKTAKI-DEPREMDE-SINIR-KOYUNDE-20-EVDE_606771_179551Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı! Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hakkari Irak
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