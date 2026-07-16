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Dün akşamı işaret eden Görür’den 'büyük deprem' uyarısı: “Marmara'da tez zamanda bekliyoruz”

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarsıntının Marmara Bölgesi’ndeki gerilimin bir göstergesi olduğunu belirten Görür, “Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz” uyarısında bulundu.

Dün akşamı işaret eden Görür’den 'büyük deprem' uyarısı: “Marmara'da tez zamanda bekliyoruz”
Mehmet Hazar Gönüllü

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, gözleri bir kez daha Marmara’daki fay hatlarına çevirdi. AFAD verilerine göre 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 37,72 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

ÇANAKKALE DEPREMİ SONRASI PROF. DR. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Saat 22.15’te meydana gelen depremin yerin 13,03 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı. Sarsıntının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

“MARMARA BÖLGESİ GERİLİYOR”

Depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, bu bölgenin Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Küçük ve sığ depremin bölgedeki gerilimi ortaya koyduğunu ifade eden Görür, Marmara için yaptığı uyarıyı yineledi.

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz.”

Dün akşamı işaret eden Görür’den büyük deprem uyarısı: “Marmara da tez zamanda bekliyoruz” 1

BÖLGEDE YAŞANAN DEPREMLER AKILLARA GELDİ

Ayvacık ve Edremit Körfezi çevresi son yıllarda birçok kez sarsıldı. Bölgede 27 Haziran 2026’da yine 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, 21 Ocak 2025’te kaydedilen 5,2’lik sarsıntı geniş bir alanda hissedilmişti.

Ayvacık’ta 2017 yılında yaşanan deprem fırtınası ile 2019’daki 5,4 büyüklüğündeki deprem ise bazı köylerde hasara neden olmuştu.

Uzmanlar, bölgedeki her depremin aynı fay üzerinde gerçekleşmediğine dikkat çekerken, Ayvacık–Edremit Körfezi çevresinin çok sayıda aktif fay parçasının kesiştiği hareketli bir alan olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale naci görür
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