Dün bıçaklı kız çocuğu çetesi bugün havaya ateş açan başka bir çocuk... Küçük yaşta suça karışıyorlar!

Olay, Pazartesi gecesi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşini sosyal medya hesabında konuşmasını istemediği erkek arkadaşlarıyla gören yaşı küçük şahıs, eline silah alıp bulundukları yere gitti.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Önce küfürleşen grup daha sonra birbirlerini darp etmeye çalıştı. Yanında silah getiren ağabey havaya ateş açarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİĞER OLAY NEYDİ?

Dün gündem olan haberde ise Konya’nın Meram ilçesinde 12 yaşındaki Z.D.K. adlı kız çocuğu, 5 kız öğrenci tarafından akran zorbalığına uğradı. Aralarında önceden tartışma yaşanan bu kızlar, Z.D.K.’nın evine gelip kapısını tekmeleyerek dışarı çıkmasını istedi. Olay anı cep telefonu ve güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganlardan birinin elinde bıçak olduğu görülüyor. Aile, polise şikâyette bulundu ve kızlarının korkudan okula gidemediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.