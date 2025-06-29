Dün Kadıköy'de gözaltına alınmıştı! İrfan Değirmenci hakkında karar verildi... TİP'ten açıklama

TİP tarafından Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen parti etkinliğinde, TİP Parti Meclis üyesi İrfan Değirmenci ve 47 kişi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından gözaltı kararı verilmesinin ardından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınmıştı.

TİP'TEN İRFAN DEĞİRMENCİ AÇIKLAMASI

TİP'ten konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Açıklamada İrfan Değirmenci ve beraberindekilerin serbest bırakıldığı aktarıldı.

"SERBEST BIRAKILDI"

TİP'in açıklaması şu şekilde:



"Dün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan Parti Meclisi üyelerimiz İrfan Değirmenci, Ilgaz Özer ve beraberindeki yoldaşlarımız serbest bırakıldı.

Dayanışmasını esirgemeyen, haksızlığa ses çıkaran tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Eşit ve özgür bir yaşam için mücadelemiz sürecek"