Dün polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü! İlk vukuatı değilmiş

Dün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önünde polise ateş açan 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada öldürülen Yunus Emre Sarban'la ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. Sarban'ın 2018'de kuzeninin öldürüldüğü olaya karıştığı belirlendi.

Dün polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü! İlk vukuatı değilmiş

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada öldürülen Yunus Emre Sarban’ın (32), Adana'da 2018’de teyzesinin bakımı konusunda anlaşmazlık yaşadığı üvey kuzeni Ahmet Kalo’nun (28) öldürüldüğü olaya karıştığı ortaya çıktı.

Dün polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü! İlk vukuatı değilmiş 1

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önüne dün saat 12.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polislere ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, saldırganlardan Yunus Emre Sarban öldürülürken, diğer 2 kişi yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis ise hafif yaralandı.

Dün polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü! İlk vukuatı değilmiş 2

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Çatışmada öldürülen Yunus Emre Sarban’ın, 6 Şubat 2018’de Adana’nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde Ahmet Kalo’nun yaşamını yitirdiği kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Sarban’ın, teyzesi Hayriye Kalo’yu, “Biz daha iyi bakarız” diyerek babasının evine getirdiği, bunun üzerine kadının üvey oğlu Ahmet Kalo ile tartıştıkları bildirildi. Çıkan kavgada Sarban’ın babası Ahmet Sarban’ın, Ahmet Kalo’yu göğsünden bıçakladığı, otomobile binerek kaçan Kalo’nun hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ahmet Sarban’ın tutuklandığı, Yunus Emre Sarban’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Dün polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü! İlk vukuatı değilmiş 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

