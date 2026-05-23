Pendik’te yatağa bağımlı hastalara berber hizmeti devam ediyor

Pendik'te Belediye yaklaşan Kurban Bayramı öncesi evden çıkamayacak durumda olan yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik "Evde Kuaför Hizmeti" ile kişisel bakım desteği sağlıyor.

Pendik’te Belediye yaklaşan Kurban Bayramı öncesi evden çıkamayacak durumda olan yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik "Evde Kuaför Hizmeti" ile kişisel bakım desteği sağlıyor. Belediye ekipleri tarafından evlerde verilen hizmetten yılda ortalama 500 vatandaş faydalanıyor.

Pendik Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yatağa bağımlı ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen "Evde Kuaför Hizmeti" kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları evlerinde gerçekleştiriliyor. Belirli periyotlarla sürdürülen uygulama kapsamında belediye ekipleri, vatandaşların saç ve sakal tıraşı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını hijyen kurallarına uygun şekilde evlerinde karşılıyor. Hizmetten faydalanan vatandaşlar ve yakınları ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Pendik Belediyesine teşekkür etti.
Evde Kuaför Hizmeti"nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Pendik Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden başvuru oluşturabiliyor. Ayda bir kez verilen hizmetten yılda ortalama 500 vatandaş faydalanıyor.

Öte yandan, Pendik Belediyesi tarafından "Evde Refakat Hizmetiyle " yatağa bağımlı hastalara haftada bir gün evde bakım ve refakat desteği veriliyor. 09.00-17.00 saatleri arasında sunulan hizmetle hastaların günlük ihtiyaçları karşılanırken, hasta yakınlarına da dışarıdaki işlerini yapma ve nefes alma fırsatı sağlanıyor. Yatalak raporu bulunan vatandaşların faydalanabildiği hizmetten Pendik genelinde aylık yaklaşık 60 ailenin yararlandığı belirtildi.

"Bayram traşı yapıldı"

Berber hizmetinden faydalan Nefise Ayhan, Berber hizmetinden bayram öncesi çok memnun olduk. Hasta eşimle yalnız ikimiz yaşıyoruz. Çok memnun kaldık. İlgileniyorlar yani Allah razı olsun Pendik Belediyesinden. Tıraş ettiler, saçını kestiler. Eşimin altını bağlıyorum, yatağa bağımlı yaşıyor. Hizmet ediyor yani Pendik Belediyesi, ilgileniyorlar Allah razı olsun hepsinden " diye konuştu.

Kaynak: İHA

