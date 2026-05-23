HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya'da 'yan bakma' kavgası; 2 yaralı

Kütahya'da 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.Ç. (18), C.İ. (17) ve T.K.'yi (17) bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; kaçan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Kütahya'da 'yan bakma' kavgası; 2 yaralı

Kütahya'daki olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. E.Ç., 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştığı C.İ. ve T.K.’yı aralarında çıkan arbedede bıçakla yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.Ç.’nin kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Aloğlu mevkisinde bulunduğunu belirledi.

E.Ç., saklandığı bağ evinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 2 gencin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da Jandarma, Kurban Bayramı öncesi hırsızlara karşı besicileri uyardıBatman’da Jandarma, Kurban Bayramı öncesi hırsızlara karşı besicileri uyardı
AK Parti’den “CHP’ye mutlak butlan” çıkışı! Efkan Ala: ‘Bizi suçlamayın’AK Parti’den “CHP’ye mutlak butlan” çıkışı! Efkan Ala: ‘Bizi suçlamayın’

Anahtar Kelimeler:
Kütahya kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.