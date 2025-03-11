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Dünürüne pompalı tüfekle ateş edecekti! Pazardaki tezgahı bastı pompalı tüfekle nişan aldı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 12:29
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Burdur'da, kızı boşanma aşamasına gelen O.T., pompalı tüfekle dünürünün pazar tezgahını bastı. O.T.'nin ateş etmek isterken tutukluk yapan tüfeğini, araya girenler aldı. O.T. yakalanırken, olay cep telefonuyla kayda alındı.

Dünürüne pompalı tüfekle ateş edecekti! Pazardaki tezgahı bastı pompalı tüfekle nişan aldı...

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Burdur Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 8 aylık evli olan kızı boşanma aşamasına gelen O.T., yanına aldığı pompalı tüfekle dünürü M.C.'ye ait pazar tezgahına geldi. İddiaya göre, O.T. ateş etmek isterken tüfeği tutukluk yaptı. Pazar yerindekilerin araya girip tüfeği elinden aldığı O.T., kaçtı. İhbar üzerine pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan O.T., gözaltına alındı.

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ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan pazar yerinde yaşanan kargaşa, cep telefonuyla görüntülendi. O.T.'nin tutukluk yapan tüfeğini pazardaki bir kişinin aldığı, dünürü M.C.'nin annesi olduğu öğrenilen kişinin ise tüfeği bu kişinin elinden almaya çalıştığı, bu sırada bağrışmaların olduğu anlar görüntüye yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur pompalı tüfek
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