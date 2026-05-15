HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dünürünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde dünürünü pompalı tüfekle öldüren sanık, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Dünürünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sıddık Ünal, taraf yakınları ve avukatlar katıldı. Sanık Sıddık Ünal savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

DÜNÜRÜNÜ ÖLDÜRMÜŞTÜ: "BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Mahkeme heyeti, sanığın dünürü Mehmet Özşahin’e tüfekle ateş ederek ölümüne neden olması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca olay sırasında maktulün eşi Zebik Özşahin’e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece sanığa toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 2025'in Ağustos ayında Kozaklı ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Dünürünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası 1

MÜEBBET VE 16 YIL HAPİS CEZASI

İddiaya göre, dünür oldukları öğrenilen Mehmet Özşahin (73) ile Sıddık Ünal (78) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sıddık Ünal’ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Özşahin hayatını kaybetti. Şüpheli olay sonrası suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın elinde pompalı tüfekle eve geldiği ve Mehmet Özşahin’e art arda 4 el ateş ettiği anlar yer aldı.

15 Mayıs 2026
15 Mayıs 2026

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması, genç yaşta hayattan koparılan Abdülbaki Demirel'in ailesine tehdit ve dedesinin cenazesinde 'klip' çeken sosyal medya kullanıcısı... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SSB Başkanı Haluk Görgün'den 'jeopolitik pandemi' çıkışı! SSB Başkanı Haluk Görgün'den 'jeopolitik pandemi' çıkışı!
Aksaray Valiliği'nden “Madde mi Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?” projesiAksaray Valiliği'nden “Madde mi Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?” projesi

Anahtar Kelimeler:
cinayet kavga müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.