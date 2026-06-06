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Dünya alarmda: Vakalar 20 bini aşabilir! Ebola salgını kontrolden çıktı mı?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınına ilişkin yayımladığı yeni raporlarla uluslararası kamuoyunu alarma geçirdi. Kurum, salgının mevcut seyri devam ettiği takdirde önümüzdeki üç ay içerisinde vaka sayısının 20 bini aşabileceği uyarısında bulundu.

Dünya alarmda: Vakalar 20 bini aşabilir! Ebola salgını kontrolden çıktı mı?
Sedef Karatay Bingül

CDC uzmanları, salgının şubat ayında başlamış olabileceğini değerlendirirken, hastaların zamanında tespit edilip izole edilmesinin salgının kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

Dünya alarmda: Vakalar 20 bini aşabilir! Ebola salgını kontrolden çıktı mı? 1

VAKA SAYISI 400'E YAKLAŞTI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Bundibugyo türü Ebola virüsü nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 400 vaka doğrulandı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 65'e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut koşulların devam etmesi halinde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre bölgede süren siyasi şiddet olayları, yoğun nüfus hareketliliği ve sağlık ekiplerine yönelik güvensizlik salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

HASTALAR TEDAVİ MERKEZLERİNDEN KAÇIYOR

Yetkililer, bazı hastaların tedavi merkezlerinden ayrıldığını, ayrıca Ebola nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin güvenli şekilde defnedilmesini amaçlayan sağlık uygulamalarının da zaman zaman kalabalık gruplar tarafından engellendiğini aktarıyor. Bu durumun virüsün yayılım riskini artırdığı ifade ediliyor.

Dünya alarmda: Vakalar 20 bini aşabilir! Ebola salgını kontrolden çıktı mı? 2

KARANTİNA SÜRESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

CDC Tahmin ve Salgın Analitiği Merkezi Başkanı Jason Asher, salgının geleceğinin hastaların ne kadar hızlı izole edildiğine bağlı olduğunu söyledi.

CDC'nin senaryolarına göre, hastaların yalnızca yüzde 20'sinin belirtilerin başlamasından sonraki iki gün içinde izole edilmesi durumunda, üç ay içerisinde vaka sayısının 20 bini aşma ihtimali yüzde 65 olarak hesaplanıyor.

Buna karşılık, hastaların yüzde 70'inin hızlı şekilde karantinaya alınması halinde üç ay içinde vaka sayısının 10 bini aşma olasılığı yüzde 5'e kadar geriliyor.

CDC'nin ikinci raporunda ise salgının ABD açısından oluşturduğu genel riskin düşük olduğu belirtildi. Kurum, geçmiş yıllarda yaşanan büyük Ebola salgınlarının ABD'de yalnızca sınırlı sayıda vakaya neden olduğunu hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü salgın
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