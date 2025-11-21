Dünya bu çıkışı konuşuyor! ABD Başkanı Trump muhalefeti ölümle tehdit etti

ABD'de muhalefet partisi olan Demokrat parti üyelerinin ordu ve istihbarat çalışanlarına “yasa dışı olduğunu düşündükleri emirleri reddetme” çağrıları ABD'de ortalığı karıştırdı. Bu olay üzerine Trump ise muhalefet partisini ölümle tehdit etti.

TRUMP'TAN MUHALEFETE ÖLÜM TEHDİTİ!

ABD Başkanı Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşım Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Altı Demokrat Kongre üyesi, yayınladıkları bir video mesajda, askerlere yasa dışı emirleri reddetmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Trump da söz konusu videonun haberini alıntılayarak, "Bu gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Bu sözlere izin verilemez. Bunlar hainlerin kışkırtıcı davranışları. Onları hapse atalım mı? Bunlar, ölüm cezasıyla cezalandırılabilir kışkırtıcı davranışlar." ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN TRUMP'IN SÖZLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Demokrat Kongre üyelerine yönelik "tehdit içerikli" ifadelerine açıklama getirerek, Demokratların ABD askerlerini Trump'a karşı kışkırttıklarını savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında büyüyen "ölüm cezası" tartışmalarına katıldı.

Leavitt, Trump'ın bir paylaşımında "Demokrat Kongre üyelerinin orduyu kendisine karşı itaatsizliğe kışkırttıkları için ölüm cezasına çarptırılabileceklerini" ima eden açıklamasını izah etti.

ABD'li sözcü, "Başkan, Kongre üyelerini idam etmek mi istiyor?" sorusuna, "Hayır. Başkan'ın neye tepki gösterdiğini netleştirelim. Çünkü kimse Başkan'ın bu şekilde tepki vermesine neden olan şeyi konuşmak istemiyor. ABD Kongresi'nin aktif görevdeki bazı üyeleri, Amerikan ordu mensuplarına yönelik bir video hazırlayarak onları başkanın yasal emirlerine karşı gelmeye teşvik ettiler." diye yanıt verdi.

Demokrat Kongre üyelerinin, askerlere, "Trump'ın emirlerine uyulmaması yönünde" çağrı yapmalarının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Leavitt, "Bu çok tehlikeli bir mesaj ve belki de kanunen cezalandırılabilir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır