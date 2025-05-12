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Dünya bu görüntüleri konuştu! Uyuşturucu kullandığı iddia edildi: Elysee Sarayı'ndan açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia ederek görüntü paylaşmıştı. Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya tren yolculuğu sırasında uyuşturucu kullandığı iddiasını reddetti.

Dünya bu görüntüleri konuştu! Uyuşturucu kullandığı iddia edildi: Elysee Sarayı'ndan açıklama!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldığı bir video 'uyuşturucu kullanımı' iddiasıyla gündem oldu. Görüntüde, Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görüldü.

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AÇIKLAMA GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'nın X hesabından iddiayla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa'nın birliği rahatsız edince dezenformasyonla basit bir peçete, uyuşturucu gibi gösteriliyor.

Bu yalan haber, Fransa'nın dışarıdaki ve içerideki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyonlara karşı dikkatli olun." ifadeleri kullanıldı.

"BURNU SİLMEK İÇİN BİR PEÇETE"

Elysee Sarayı, açıklamada trendeki masanın üzerinde bulunan peçetenin fotoğrafını "Bu, burnu silmek için bir peçete" ve Macron, Merz ile Starmer'in bulunduğu diğer kareyi de "Bu da barışı ilerletmek için Avrupa'nın birliği" ifadeleriyle paylaştı.

Macron, geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile aynı trenle Ukrayna'ya gitmişti.

Avrupalı liderlerin trendeki görüşmeleri sırasında çekilen videoyla ilgili sosyal medyada "Fransa Cumhurbaşkanı'nın uyuşturucu kullandığı" iddiaları gündeme gelmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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