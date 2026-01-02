HABER

Dünya bu iddiayı konuşuyor! İsrail ve ABD anlaştı; 2. aşama başlıyor

İsrail basınında yer alan iddia dikkat çekti. Dünya çapında ses getiren iddiaya göre, İsrail ve ABD Gazze'de ateşkeste ikinci aşamaya geçiş noktasında mutabakat sağladı.

Dünya Gazze'de ateşkes gelişmelerini takip etmeye devam ediyor. ABD'nin de devrede olduğu ateşkesle ilgili İsrail basınında yer alan iddia gündem oldu.

NETANYAHU'NUN TEL AVİV'E DÖNÜŞÜ

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde söz konusu mutabakatın, Tel Aviv'in oyalaması nedeniyle dosyada son dönemde yaşanan tıkanıklığın aşılması anlamına geldiği aktarıldı.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile ilgili anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini öngören ABD yönetimiyle varılan mutabakatların ardından Tel Aviv'e döndüğü öne sürüldü.

KAN'ın adı paylaşılmayan İsrailli kaynaklardan aktardığına göre ikinci aşama, İsrail'in kısa süre içinde Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanmasını ve bununla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, Hamas'ın ya da İsrail ordusunun bulunmayacağı yeni bir şehir kurma planı için hazırlıkların devam etmesini kapsıyor.

KAN'a göre kaynaklar, Hamas'ın İsrail tarafında bu aşamada esneklik gösterilerek belirli uzlaşılara ulaşma yönünde bir eğilim bulunduğunu gözlemlediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail, Gazze’de bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

Söz konusu anlaşma, 8 Ekim 2023'te başlayan ve yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını sona erdirmeyi amaçlıyordu.

Buna rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini ve kuşatmayı sürdürmeye devam ediyor.

Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, yeniden imar sürecinin başlatılması, bir barış konseyinin oluşturulması, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, İsrail’in Gazze’den daha kapsamlı askeri çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

