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Dünya bu seyahati konuşuyor: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Avrupa'ya düzenlediği ziyaret nedeniyle 7 Haziran'da ayrıldığı ülkesine 74 gün sonra geri döndü. Biya'nın dönüşü, sağlık durumu ve nerede olduğuna ilişkin haftalardır devam eden iddiaları da sonlandırdı. Kamerun’un ilk Cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo’nun istifasının ardından 6 Kasım 1982’de anayasal süreç kapsamında cumhurbaşkanlığı görevini devralan Paul Biya, 44 yıldır ülkeyi yönetiyor.

Dünya bu seyahati konuşuyor: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 7 Haziran’da "kısa özel Avrupa ziyareti" olarak açıklanan seyahatinin ardından 74 gün sonra başkent Yaounde’ye dönüş yaptı.

Dünya bu seyahati konuşuyor: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü 1

KAMERUN LİDERİ AVRUPA SEYEHATİNDEN 74 GÜN SONRA DÖNDÜ

Devlet televizyonu CRTV, Cumhurbaşkanı Biya’yı taşıyan özel uçağın İsviçre’nin Cenevre kentinden hareket ederek yerel saatle 18.00 sularında Yaounde-Nsimalen Uluslararası Havalimanı’na inişini canlı yayınladı.

Biya, havalimanından ayrılırken aracının penceresinden kendisini karşılamaya gelenlere el sallayarak selam verdi.

Cumhurbaşkanının konvoyu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hareket etti.

Dünya bu seyahati konuşuyor: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü 2

93 YAŞINDAKİ BİYA’NIN UZUN SÜRELİ SEYAHATİ TARTIŞILIYOR

Cumhurbaşkanlığından 7 Haziran’da yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Cumhurbaşkanının kısa süreli bir ziyaret gerekçesiyle Avrupa’ya özel bir seyahat gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Hükümet ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Biya’nın yurt dışında bulunduğu süre boyunca anayasal yetkilerini kullanmayı sürdürdüğünü bildirmişti.

Muhalefet temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanının sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin daha fazla şeffaflık çağrısı yaparken, anayasal işleyişe ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme gelmişti.

Dünya bu seyahati konuşuyor: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü 3

BİYA, 44 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETİYOR

Kamerun’un ilk Cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo’nun istifasının ardından 6 Kasım 1982’de anayasal süreç kapsamında cumhurbaşkanlığı görevini devralan Paul Biya, 44 yıldır ülkeyi yönetiyor.

Daha önce 1975-1982 yıllarında başbakan olarak görev yapan Biya, 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 ve 2025’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak görevini sürdürdü.

2008’de kabul edilen anayasa değişikliğiyle, cumhurbaşkanlığı için uygulanan dönem sınırlaması kaldırılırken bu düzenleme, Biya’nın yeniden aday olmasının önünü açtı.

Dünya bu seyahati konuşuyor: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü 4

Biya, Ekim 2025’te yapılan son cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanarak görev süresini uzattı.

93 yaşındaki Biya, dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı unvanını taşımayı sürdürürken, 44 yıllık iktidarıyla Afrika’nın en uzun süre görev yapan liderleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun Avrupa seyahat
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