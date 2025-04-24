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Dünya cadı kazanına döndü! Birçok farklı ülkede volkanlar patladı... Tedirgin eden görüntüler

Dünyanın dört bir yanında volkanik faaliyetler meydana geliyor. Kosta Rika, Endonezya ve Hawaii'de birbiri ardına gelen yanardağ faaliyetlerinin ardından bölge halkı oldukça endişeli. Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başlarken, Kosta Rika'daki farklı bir yanardağda da patlama oldu ve kül ve duman kilometrelerce yükseğe çıktı. Endonezya'da da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Dünya cadı kazanına döndü! Birçok farklı ülkede volkanlar patladı... Tedirgin eden görüntüler

Dünyanın farklı köşelerinden yanardağ faaliyetlerine ilişkin tedirgin eden gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son bir gün içerisinde 3 farklı bölgede aktifleşen yanardağlar yüzünden bölge halkı oldukça gergin... İşte tüm detaylar!

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KÜL VE DUMAN 3 KİLOMETRE YÜKSEĞE ULAŞTI

Kosta Rika Volkanoloji ve Sismoloji Gözlemevi (OVSICORI) patlamanın dün yaklaşık 10 dakika sürdüğünü duyurdu. Gaz ve kül bulutu, deniz seviyesinden 4 bin 708 metre yüksekliğe ulaştı.

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Yetkililer, yanardağda artan sismik aktivite ve günde 600 tonu aşan kükürt dioksit salınımı nedeniyle yeni patlamaların olabileceğini bildirdi. Zarcero, Grecia, Alajuela, Heredia ve San Jose kentlerine kül yağışı olduğu kaydedildi.

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2 bin 708 metre yüksekliğindeki yanardağdan püsküren kül ve duman 3 kilometre yükseğe kadar çıktı.

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ENDONEZYA'DA DA YANARDAĞ FAALİYETE GEÇTİ

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya ise Semeru Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ yoğun kül ve duman püskürtüyor.

KİLAUEA YENİDEN LAV PÜSKÜRTTÜ

Büyük Okyanus'ta bulunan Amerika'nın eyaletlerinden Hawaii'deyse Kīlauea Yanardağı patladı.

Bu, 23 Aralık'tan bu yana gerçekleşen 18'inci patlama oldu, yanardağ lav püskürttü.

Kaynak: DHA-CNNTürk

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Kosta Rika Hawaii Yanardağ
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