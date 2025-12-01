Birçok kanıta göre 4.55 milyar yıldan daha fazla bir süre içinde meydana geldiği bilinen Dünya gezegeni, uzaydaki diğer nesnelerle, özellikle de tek doğal uydusu olan Ay ve Güneş ile etkileşim içindedir. Dünyanın dönme ekseni yörünge düzlemine göre eğik olduğu için mevsimler meydana gelir. Ay ve Dünya arasındaki kütle çekimsel bağ, Dünya'nın eksenindeki yönelmesini sabitler ve gelgitler oluşur.

Dünyanın dönem hareketi ya da dünyanın dönüşü dünya gezegeninin kendi ekseni çevresinde dönmesini ve uzayda dönüş ekseninin yönündeki değişimi ifade etmek için kullanılır. Doğuya doğru ileri yönlü bir hareket ile dönen dünya saat yönünün tersine döner. Bu dönüş yönü kuzey kutup yıldızı Polaris’ten bakışa göre hesaplanmıştır.

Kuzey Kutbu karasal ve coğrafi olarak ayrılır ve dünyanın dönüş ekseninin yüzeyi ile kesiştiği kuzey yarım küredeki noktadır. Bu nokta dünyanın manyetik kuzey kutbundan daha farklıdır. Güney kutbu dünyanın dönüş ekseninin yüzeyi ile kesiştiği diğer noktadır ayrıca Antarktika’da yer alır.

Bilim insanları yaptıkları araştırmalara göre Dünya'nın 2020’den itibaren öncekinden daha hızlı dönmeye başladığı sonucuna ulaşmışlardır. Daha önce Dünya günde 86.400 saniyeden daha yavaş dönerken hızı 2020 yılında artmıştır. Dünya'nın dönüşü 24 saatten oluşan bir günün 1.59 milisaniyenin altında tamamlanması ile rekor da kırılmıştır.

Dünyanın dönme hızında yaşanan artış bilim insanları tarafından çeşitli durumlarla açıklanmıştır. Çekirdeğin erimiş olması, atmosferin ve okyanusların karışık ve düzensiz gerçekleşen hareketleri, Ay da dahil olmak üzere çeşitli gök cisimlerinin etkileri, kutuplardaki buzların erimesine neden olan iklim değişikliği gibi çeşitli nedenlerin dünyanın dönme hızında değişikliğe neden olduğu ifade edilmektedir.

Dünya dönerken neden hissetmeyiz? Sebebi nedir?

Dünya kendi ekseni etrafında bir tam turunu 24 saatte yani bir günde tamamlamaktadır. Gezegenin etrafı ekvatorda yaklaşık olarak 490 bin kilometre uzunluğundadır. Bu uzunluk dünyanın dönme hızını yakından etkilemektedir. Her ne kadar Dünya bir günde ve belli bir hızda dönüyor olsa da Dünya'nın döndüğü üzerinde yaşayan canlılar tarafından net olarak hissedilmez. Bu durumun bilimsel bir açıklaması bulunmaktadır.

Dünya'nın dönüşü hissedilemez. Bunun nedeni, atmosferin dağların karaların ve dünya üzerinde yer alan her şeyin de sabit bir hızla dönmesi olarak açıklanmaktadır. Dünya bir saniyede 460 metre hız ile döner ancak 17.742 kilometrelik bir çapa sahip olan bir gök cismi için bu hız yüzeydeki açısal hız olarak oldukça küçük ve yavaştır. Dünya bütün hızına rağmen çok yavaş döndüğü için bir tam tur tamamlaması 24 saat sürmektedir.

Bilimsel olarak dünyanın dönüşünün üzerinde yaşayan canlılar tarafından hissedilememesinin asıl nedeni dönüşünün açısal olarak çok yavaş olması şeklinde açıklanır. Kendi etrafında dönen dünya bir tam dönüşte 260 derece tamamlar. Bu da saatte 15 derece civarı etmektedir.

Örneklendirme olarak bir uçağa ya da arabaya binildiği zaman yapılan yolculuk Dünya'nın dönmesi ile benzerlik göstermektedir. Dünya'nın ekvatorda ölçülmüş olan kendi etrafındaki dönüş hızının yarısı kadar bir hızda büyük bir jet uçağı yolculuk yapabilir. Belli bir hızda hareket eden dünyanın üzerindeki her canlı da ona ayak uydurur ve döndüğünü hissetmez.