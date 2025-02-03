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Dünya Ege'deki depremleri konuşuyor! AFAD merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye nasıl etkilenir?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2025 12:04
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Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan depremler dakika dakika artarak devam ediyor. Türkiye'ye 170 km mesafede oluşan sarsıntıların ülkemize etkisinin nasıl olacağı ise en çok merak edilen konu. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün'den sarsıntılarla ilgili açıklama geldi. Tsunami tehlikesiyle ilgili konuşan Akgün 6 ve üzeri bir depremde kıyı sınırlarımızın etkileneceğini belirtti.

Dünya Ege'deki depremleri konuşuyor! AFAD merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye nasıl etkilenir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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BÖLGE DEPREME MÜSAİT

Prof. Dr. Akgün, AA muhabirine, Ege Denizi'nde deprem fırtınası meydana geldiğini, bunların konumu itibarıyla "doğal depremler" olduğunu ve bölgede depremlerin meydana gelmesini kolaylaştıracak bir jeolojik ortam bulunduğunu söyledi.

"VOLKANİK AKTİVİTENİN DEPREME NEDEN OLDUĞUNA DAİR VERİ YOK"

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

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"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

"TSUNAMİ OLMASI İÇİN 6'NIN ÜZERİNDE BİR DEPREM OLMASI GEREKİR"

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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"ÜLKEMİZ İÇİN OLUMSUZ BİR ETKİDEN SÖZ EDEMEYİZ"

Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı. Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var."

Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan tsunami afad
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