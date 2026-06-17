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Dünya elitlerinin gizemli topluluğu "Dialog" deşifre oldu

Teknoloji milyarderi Peter Thiel’in kurucuları arasında yer aldığı gizli topluluk Dialog dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD siyaseti, finans dünyası, savunma çevreleri ve Silikon Vadisi’nden çok sayıda etkili ismin yer aldığı toplulukta yer alan isimler dikkat çekti.

Dünya elitlerinin gizemli topluluğu "Dialog" deşifre oldu

Dünya gizli toplantılar gerçekleştirdiği öne sürülen Dialog adlı topluluğu konuşuyor. 2006 yılında Peter Thiel’in de aralarında bulunduğu isimler tarafından kurulduğu belirtilen topluluk davet usulüyle çalışıyor ve üyeleri kamuoyuna açıklanmıyordu. ABD’nin önde gelen yetkilileri, yabancı hükümet temsilcileri, teknoloji yöneticileri ve finans dünyasından önemli isimler, topluluğun düzenlediği kapalı oturumlarda bir araya geliyordu.

GİZLİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

WIRED’ın aktardığına göre; Dialog’a ait internet sitesi kodlarında yer alan bir dizin, İsviçreli hacktivist maia arson crimew tarafından ortaya çıkarıldı. Sızan veriler arasında Dialog’un 2026 buluşmasına kayıt yaptıran kişilerin listesi de bulunuyor. Bu listede 222 kişinin adı, üyelik durumu, katılımcı tipi ve geçmiş etkinlik bilgileri yer alıyor.

Dünya elitlerinin gizemli topluluğu "Dialog" deşifre oldu 1

OTURUM BAŞLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sızan belgelerde etkinlik programına ilişkin başlıklar da yer aldı. Kapalı oturumlar arasında para ve mutluluk, nükleer enerji, 3. Dünya Savaşı’na hazırlık, savaş teknolojileri ve cinsellik gibi başlıklar bulunuyor. Programda ayrıca “cemiyet kurma” ve “parti kurma” gibi dikkat çeken oturumların da yer aldığı belirtildi.

SİYASET, TEKNOLOJİ VE FİNANS DÜNYASINDAN İSİMLER

Kayıtlarda ABD yönetiminden yetkililer, senatörler, teknoloji şirketi kurucuları, finans dünyasından isimler ve savunma alanıyla bağlantılı yöneticilerin yer aldığı yazıldı.

Haberde, NATO’nun Avrupa’daki en üst düzey komutanı ve ABD Avrupa Komutanlığı’nın başındaki General Alexus Grynkewich’in de 2026 kayıt listesinde göründüğü belirtildi.

Dünya elitlerinin gizemli topluluğu "Dialog" deşifre oldu 2

WIRED, Dialog kayıtlarında Trump yönetiminden yetkililerin, iki ABD senatörünün, PayPal çevresinden isimlerin, eski istihbarat yetkililerinin, büyük veri, gözetim ve reklam teknolojisi şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinin de yer aldığını aktardı.

Dünya elitlerinin gizemli topluluğu "Dialog" deşifre oldu 3

“GİZLİLİK” KURALI

Dialog’un en dikkat çeken yönlerinden biri, etkinliklerin kapalı kapılar ardında ve kayıt dışı kurallarla yapılması. WIRED’ın aktardığı belgelere göre moderatörlere, katılımcılara oturumlarda konuşulanların “off the record” yani gizli kalması kaydıyla olduğunu hatırlatmaları tavsiye ediliyor.

'EŞLEŞME' UYGULAMASI' DETAYI

WIRED’ın haberine göre Dialog, katılımcılara “aşk arayıp aramadıklarını” soran bir form da kullanıyor. Ayrıca Dialog bağlantılı ayrı bir eşleşme sitesinin, “sıradışı insanlar için değerli bağlantılar” vaadiyle kullanıma sunulduğu belirtildi.

Dünya elitlerinin gizemli topluluğu "Dialog" deşifre oldu 4

THIEL'IN 'DEMOKRASİ' GÖRÜŞÜ TARTIŞILIYOR

Dialog’un kurucuları arasında yer alan Peter Thiel, yalnızca teknoloji yatırımlarıyla değil, demokrasiye mesafeli siyasi görüşleriyle de anılan bir isim. Thiel, 2009’da yayımlanan bir yazısında özgürlük ile demokrasinin uyumlu olduğuna artık inanmadığını belirtmiş, demokratik siyaset yoluyla liberteryen hedeflere ulaşma konusunda umutsuz olduğunu savunmuştu. Thiel daha sonra hiçbir grubun oy hakkından mahrum bırakılmasını savunmadığını söylese de, bu ifadeleri uzun süredir teknoloji elitleri, siyaset ve demokrasi tartışmalarında yeniden gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji
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üst akıl bu olsa gerek
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